До Сейму Польщі внесли урядовий законопроєкт про суттєве посилення відповідальності для автоводіїв, яких повторно впіймали на небезпечних порушеннях.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Польський уряд розробив пакет із 10 законопроєктів, спрямованих на підвищення безпеки на дорозі та ефективнішу боротьбу з порушниками-рецидивістами – зокрема, любителями екстремальних швидкостей і "дрифтерами".

Водіїв, які розігналися до 180-210 км/год, пропонують карати позбавленням волі на термін від трьох місяців до 5 років – залежно від дорожної ситуації. Відповідальність буде м’якшою або суворішою залежно від того, наскільки багато учасників руху було на дорозі і чи дії порушника створили небезпеку для оточуючих.

За участь у самоорганізованих автоперегонах і дрифтах, а також організацію таких розваг, пропонують карати термінами від 3 місяців до 5 років і штрафами від 1000 до 10 000 злотих.

За повторне спричинення ДТП з тяжкими наслідками пропонують санкції від 1 до 10 років позбавлення волі; за повторне порушення судової заборони на керування транспортним засобом – довічне позбавлення прав.

Крім того, пропонують автоматично карати конфіскацією транспортного засобу автомобілістів, яких впіймали за кермом з понад 1,5 проміле алкоголю в крові. На додачу, у судовому порядку можливі рішення про конфіскацію авто і тверезих водіїв за порушення заборони на керування авто.

Нагадаємо, у травні в Польщі повідомляли про неадекватного водія BMW, який проїхав 26 км проти визначеного напрямку руху на автомагістралі, після чого покинув авто і пішов пішки. Згодом схожий випадок стався у Словаччині.

Також у Польщі повідомляли про затримання водія саморобного трицикла з мотором – 19-річний хлопець зібрав його на основі магазинного візка. Як з’ясувалось, він вже мав судову заборону на керування будь-якими механічними транспортними засобами.

Нагадаємо, Латвія за попередній рік передала Україні понад 600 авто, конфіскованих у п'яних водіїв.