У Словаччині нетверезий водій проїхав понад 20 км по швидкісній трасі проти потоку

Словацька поліція серед ночі зупинила водія, який на своїй Toyota проїхав понад 20 кілометрів проти загального руху по великій міжміській трасі, дивом не спричинивши аварій – він виявився нетверезим.

Як повідомляє "Європейська правда", про випадок, що стався кілька днів тому, розповіли у Facebook поліції Нітрянського краю.

Поліції почали надходити повідомлення про Toyota Corolla, що їде назустріч загальному руху трасою R1. Патрульні ідентифікували машину та перегородили водію дорогу, щоб зупинити для перевірки. Алкодетектор показав 2.48 проміле.

51-річний водій виправдовувався, що опинився на хибній проїзній частині траси через навігатор.

Авто протягом 22 км небезпечної поїздки багато разів потрапило на камери спостережень.

Нещодавно схожий випадок стався також у Польщі з водієм BMW. Також у Польщі повідомляли про затримання водія саморобного трицикла з мотором – 19-річний хлопець зібрав його на основі магазинного візка.