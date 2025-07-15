В Польше хотят усилить санкции за опасные выходки водителей – до пожизненного лишения прав

В Сейм Польши внесен правительственный законопроект о существенном ужесточении ответственности для автоводителей, которые повторно были пойманы на опасных нарушениях.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Польское правительство разработало пакет из 10 законопроектов, направленных на повышение безопасности на дорогах и более эффективную борьбу с рецидивистами-нарушителями – в частности, любителями экстремальных скоростей и "дрифтерами".

Водителей, разогнавшихся до 180-210 км/ч, предлагают наказывать лишением свободы на срок от трех месяцев до 5 лет – в зависимости от дорожной ситуации. Ответственность будет мягче или строже в зависимости от того, сколько участников движения было на дороге и создали ли действия нарушителя опасность для окружающих.

За участие в самоорганизованных автогонках и дрифтах, а также организацию таких развлечений, предлагают наказывать сроками от 3 месяцев до 5 лет и штрафами от 1000 до 10 000 злотых.

За повторное причинение ДТП с тяжкими последствиями предлагают санкции от 1 до 10 лет лишения свободы; за повторное нарушение судебного запрета на управление транспортным средством – пожизненное лишение прав.

Кроме того, предлагают автоматически наказывать конфискацией транспортного средства автомобилистов, которых поймали за рулем с более чем 1,5 промилле алкоголя в крови. В дополнение, в судебном порядке возможны решения о конфискации авто и трезвых водителей за нарушение запрета на управление авто.

Напомним, в мае в Польше сообщали о неадекватном водителе BMW, который проехал 26 км против определённого направления движения на автомагистрали, после чего бросил автомобиль и ушёл пешком. Впоследствии подобный случай произошёл в Словакии.

Также в Польше сообщали о задержании водителя самодельного трехколесного мотоцикла – 19-летний парень собрал его на основе магазинной тележки. Как выяснилось, он уже имел судебный запрет на управление любыми механическими транспортными средствами.

Напомним, Латвия за предыдущий год передала Украине более 600 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.