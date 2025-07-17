Розвідка Нідерландів фіксує зростання загроз диверсій з боку Росії

Нідерланди фіксують збільшення кількість цифрових атак з боку Росії, які спрямовані на підрив стабільності суспільства та створення відчуття тривоги.

Про це йдеться в новій спільній доповіді Служби загальної розвідки та безпеки (AIVD), військової розвідки (MIVD) та Національного координатора з питань боротьби з тероризмом та безпеки (NCTV), передає NOS, пише "Європейська правда".

Голова Служби загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) Ерік Акербом назвав Нідерланди "потенційною ціллю" для диверсій та шпигунства.

Це зумовлене тим, що у Північному морі проходить багато інтернет-кабелів, і їх пошкодження може мати руйнівні наслідки, як і саботаж електропостачання або інфраструктури.

Згідно з доповіддю, цифровий саботаж може призвести до тимчасових перебоїв в електропостачанні, інтернеті, платіжних операціях або постачанні чистої питної води.

Три служби бачать конкретні ознаки російського саботажу. Наприклад, проросійські особи нібито намагаються затримати допомогу Україні.

У звіті також зазначається, що такі держави, як Китай та Іран, продовжують активно шпигувати заради отримання нідерландських технологій.

На тлі зменшення підтримки з боку США та посилення міжнародної напруги, національні служби закликають посилити кіберзахист і готовність до криз.

"Оцінка загроз підтверджує, що ми в Нідерландах не можемо сидіти склавши руки. Питання не в тому, чи зазнаємо ми соціально деструктивних наслідків, а в тому, коли це станеться", – заявив представник Національного координатора з питань боротьби з тероризмом та безпеки.

Нещодавно чеська розвідка у своєму звіті за 2024 рік заявила, що Росія наймає мігрантів з-за меж Європейського Союзу для вчинення злочинів, поширення страху та підриву довіри до урядів країн.

А федеральна розвідувальна служба Швейцарії попередила, що загроза шпигунства у країні в умовах зростання глобальної нестабільності є високою, причому основні загрози походять від Росії та Китаю.