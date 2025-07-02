Розвідка Швейцарії каже про високу загрозу шпигунства, особливо Китаю і Росії

Федеральна розвідувальна служба Швейцарії попередила, що загроза шпигунства у країні в умовах зростання глобальної нестабільності є високою, причому основні загрози походять від Росії та Китаю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У свіжому огляді швейцарської розвідки підкреслюється, що безпекова ситуація довкола держави "погіршується з кожним роком".

"Над світом нависає глобальна конфронтація між США, з одного боку, та Китаєм і Росією, з іншого. Це має прямі наслідки для Швейцарії: загроза шпигунства є високою, а діяльність з розповсюдження зброї зростає", – ідеться в огляді.

Розвідка Швейцарії вважає, що в країні діють кілька іноземних агентів, які видають себе "за дипломатів, бізнесменів, представників ЗМІ або туристів".

"Найбільша загроза шпигунства походить від Росії та Китаю, які мають потужну розвідувальну мережу в Швейцарії. Вони цікавляться федеральними органами влади, компаніями, міжнародними організаціями та науково-дослідними установами", – вказується в огляді.

При цьому, наголошує Федеральна розвідувальна служба Швейцарії, саме Китай і Росія мають достатньо ресурсів для стеження за іноземними та швейцарськими цілями.

У доповіді йдеться, що Москва і Пекін продовжуватимуть проводити у Швейцарії розвідувальні операції проти західних держав, зокрема підготовку до гібридної війни.

За даними швейцарських ЗМІ, у Швейцарії діє п’ята частина російських шпигунів у Європі.

Ще 2022 року розвідка Швейцарії вказувала, що в країні "процвітає" шпигунська діяльність Росії.

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