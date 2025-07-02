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Розвідка Швейцарії каже про високу загрозу шпигунства, особливо Китаю і Росії

Новини — Середа, 2 липня 2025, 19:22 — Олег Павлюк

Федеральна розвідувальна служба Швейцарії попередила, що загроза шпигунства у країні в умовах зростання глобальної нестабільності є високою, причому основні загрози походять від Росії та Китаю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У свіжому огляді швейцарської розвідки підкреслюється, що безпекова ситуація довкола держави "погіршується з кожним роком".

"Над світом нависає глобальна конфронтація між США, з одного боку, та Китаєм і Росією, з іншого. Це має прямі наслідки для Швейцарії: загроза шпигунства є високою, а діяльність з розповсюдження зброї зростає", – ідеться в огляді.

Розвідка Швейцарії вважає, що в країні діють кілька іноземних агентів, які видають себе "за дипломатів, бізнесменів, представників ЗМІ або туристів".

Швейцарія посилить заходи для висилки російських шпигунів

"Найбільша загроза шпигунства походить від Росії та Китаю, які мають потужну розвідувальну мережу в Швейцарії. Вони цікавляться федеральними органами влади, компаніями, міжнародними організаціями та науково-дослідними установами", – вказується в огляді.

При цьому, наголошує Федеральна розвідувальна служба Швейцарії, саме Китай і Росія мають достатньо ресурсів для стеження за іноземними та швейцарськими цілями.

У доповіді йдеться, що Москва і Пекін продовжуватимуть проводити у Швейцарії розвідувальні операції проти західних держав, зокрема підготовку до гібридної війни.

За даними швейцарських ЗМІ, у Швейцарії діє п’ята частина російських шпигунів у Європі.

Ще 2022 року розвідка Швейцарії вказувала, що в країні "процвітає" шпигунська діяльність Росії.

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Швейцарія Росія Китай
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