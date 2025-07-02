Румунія піднімала в повітря винищувачі через удари РФ по Україні

Румунія піднімала в повітря винищувачі F-16 через атаку російських безпілотників на сусідні регіони України в ніч на середу, 2 липня.

Про це поінформувала пресслужба Міністерства оборони Румунії, пише "Європейська правда".

Національний військовий командний центр повідомив Генеральній інспекції з надзвичайних ситуацій про вжиття заходів для оповіщення населення в окрузі Тулча, і були передані сигнали тривоги RO-Alert.

О 23:15 два літаки F-16 румунських ВПС вилетіли для спостереження за ситуацією в повітрі.

Румунська сторона поінформувала союзні структури в режимі реального часу про ситуацію, що склалася внаслідок російських атак на Україну.

"Міністерство національної оборони засуджує ці атаки Російської Федерації на українські цивільні об'єкти та інфраструктуру, які є невиправданими і серйозно суперечать міжнародному праву", – йдеться у повідомленні.

У ніч на 2 липня Росія атакувала ударними безпілотниками Вилківську громаду Одеської області. Частину ворожих дронів вдалось збити, проте є й пошкодження.

Нагадаємо, в ніч на 29 червня Польща піднімала авіацію у зв’язку з комбінованою повітряною атакою Росії на Україну.