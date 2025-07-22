ЄСПЛ відхилив вимогу зобовʼязати Британію розслідувати втручання РФ у Brexit

Європейський суд з прав людини відхилив позов трьох колишніх британських депутатів, які вимагали зобовʼязати уряд Британії провести розслідування впливу російської дезінформації на голосування щодо Brexit та останні вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

ЄСПЛ у рішенні, оголошеному у вівторок, встановив, що країни мають "широкий простір" для визначення способів боротьби з спробами втручання у їхні вибори.

Суд у Страсбурзі погодився, що спочатку реакція британського уряду на звинувачення Росії у втручання у голосування за вихід з ЄС у 2016 році була недостатньо, але недоліки були згодом усунені.

Там нагадали, що у Британії провели два розслідування – зокрема доповідь парламентського комітету про Росію у 2020 році – та ухвалили законодавство для протидії іноземному втручанню.

"Хоча заявники критикували ці заходи як "занадто малі та запізнілі", вони, тим не менш, здаються такими, що вирішують питання, порушені заявниками", – йдеться в ухвалі ЄСПЛ.

Також Суд дійшов висновку, що хоча загрозу, яку становить дезінформація, не слід недооцінювати, вплив російських або інших спроб втручання на виборчий процес "важко оцінити точно".

Троє колишніх британських депутатів і противники Brexit подали позов з вимогою розслідувати втручання Росії у виборчий процес після публікації доповіді про РФ у 2020 році.

Вони стверджували, що уряд Британії та спецслужби не провели належної оцінки спроб Кремля втрутитися у голосування щодо Brexit, що, на їхню думку, є порушенням статті 3 Протоколу І Європейської конвенції з прав людини, яка стосується права на вільні вибори.

Ще у 2020 році тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і прихильник Brexit відкинув припущення про те, що на голосування про вихід з Європейського Союзу вплинуло втручання Росії.