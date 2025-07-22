ЕСПЧ отклонил требование обязать Британию расследовать вмешательство РФ в Brexit

Европейский суд по правам человека отклонил иск трех бывших британских депутатов, которые требовали обязать правительство Великобритании провести расследование влияния российской дезинформации на голосование по Brexit и последние выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

ЕСПЧ в решении, оглашенном во вторник, установил, что страны имеют "широкое пространство" для определения способов борьбы с попытками вмешательства в их выборы.

Суд в Страсбурге согласился, что изначально реакция британского правительства на обвинения России во вмешательстве в голосование за выход из ЕС в 2016 году была недостаточной, но недостатки были впоследствии устранены.

Там напомнили, что в Великобритании провели два расследования – в частности, доклад парламентского комитета о России в 2020 году – и приняли законодательство для противодействия иностранному вмешательству.

"Хотя заявители критиковали эти меры как "слишком малые и запоздалые", они, тем не менее, кажутся решающими вопросы, поднятые заявителями", – говорится в решении ЕСПЧ.

Также Суд пришел к выводу, что хотя угрозу, которую представляет дезинформация, не следует недооценивать, влияние российских или других попыток вмешательства в избирательный процесс "трудно оценить точно".

Трое бывших британских депутатов и противники Brexit подали иск с требованием расследовать вмешательство России в избирательный процесс после публикации доклада о РФ в 2020 году.

Они утверждали, что правительство Великобритании и спецслужбы не провели надлежащей оценки попыток Кремля вмешаться в голосование по Brexit, что, по их мнению, является нарушением статьи 3 Протокола I Европейской конвенции по правам человека, которая касается права на свободные выборы.

Еще в 2020 году тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и сторонник Brexit отверг предположения о том, что на голосование о выходе из Европейского Союза повлияло вмешательство России.