Азербайджан та Вірменія оприлюднили повний текст мирної угоди

Міністерства закордонних справ Вірменії та Азербайджану опублікували повний текст мирної угоди, яка була підписана 8 серпня за посередництва США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В угоді сторони домовились визнавати та поважати суверенітет, територіальну цілісність, непорушність міжнародних кордонів та політичну незалежність одна одної.

Крім того, країни підтверджують, що вони не мають територіальних претензій одна до одної та не висуватимуть таких претензій у майбутньому.

Також домовлено про утримання від застосування сили або погрози застосуванням сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності.

Згідно з текстом, Вірменія та Азербайджан утримуватимуться від втручання у внутрішні справи одна одної.

Також країни домовились про встановлення дипломатичних відносин.

Країни-підписанти не розгортатимуть військових сил будь-якої третьої сторони вздовж свого спільного кордону.

Вірменія та Азербайджан погодились забезпечити повне виконання цієї угоди та створити двосторонню комісію для моніторингу її виконання.

Протягом одного місяця після набрання чинності цієї угоди сторони мають відкликати будь-які міждержавні претензії, скарги, апеляції, провадження та спори, подані до будь-якого правового форуму, що стосуються питань, що існували між сторонами до підписання угоди.

Угода набирає чинності з моменту обміну повідомленнями про завершення внутрішніх процедур, передбачених національним законодавством країн-підписантів.

Нагадаємо, Азербайджан і Вірменія фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.

У березні країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди. Однак терміни її підписання досі залишались невизначеними.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

