Як у Кракові сенсаційно усунули мера і чому це небезпечний сигнал для Туска

24 травня у Кракові відбулася сенсація загальнонаціонального рівня. На місцевому референдумі жителі міста підтримали дострокове припинення повноважень мера Александра Мішальського.

Мішальський є членом партії "Громадянська коаліція" прем’єр-міністра Дональда Туска. Тож його поразка стала ударом по чинному уряду, особливо якщо дострокові вибори виграє представник опозиції.

А вони мають пройти через три місяці й можуть стати "репетицією" парламентських виборів, що відбудуться за рік.

Про те, чому Краків пішов на референдум і які це може мати наслідки, читайте в статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Референдум не на користь Туска: як сенсація у Кракові вплине на політичні розклади у Польщі. Далі – стислий її виклад.

Формально ініціаторами голосування стала група місцевих активістів, які позиціонували кампанію як громадянську ініціативу без прив’язки до загальнонаціональних партій.

Більше того, комітет референдуму демонстративно дистанціювався від великої політики, наголошуючи, що йдеться насамперед про якість управління містом.

Опоненти чинного мера Александра Мішальського закидали йому зростання боргу міста, кумівство, невиконання передвиборчих обіцянок, кадрові призначення за партійним принципом, а також суперечливу транспортну політику. Однією з найбільш конфліктних тем стала Strefa Czystego Transportu – зона чистого транспорту, яку частина мешканців сприйняла як надмірне обмеження для водіїв.

Додаткове невдоволення викликали підвищення цін на паркування та громадський транспорт. У підсумку локальні соціально-побутові проблеми поступово призвели до ширшого протесту проти стилю управління міської влади.

Попри задекларовану "аполітичність" ініціативи, референдум швидко набув загальнонаціонального політичного значення.

Кампанію підтримали політики "Права і справедливості" ("ПіС"), "Конфедерації", а також середовище Лукаша Гібали – колишнього депутата "Громадянської платформи" та головного суперника Александра Мішальського на виборах мера у 2024 році.

Хоча великі польські міста традиційно є електоральною базою ліберального табору, саме там дедалі частіше накопичується невдоволення питаннями повсякденного управління.

Для "ПіС" та правоконсервативних середовищ краківський кейс став прикладом того, як локальний протест можна перетворити на елемент ширшої політичної боротьби.

І це стає особливо важливим у контексті підготовки до парламентських виборів 2027 року, коли боротьба за електорат великих міст може мати вирішальне значення.

Лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський вже заявив, що референдум у Кракові – це "лише початок".

А пов’язані з цією політсилою медіа назвали відкликаного Мішальського "краківським Туском". Натякаючи, що можливі референдуми щодо мерів міст, пов’язаних із "Громадянською коаліцією", мають стати підготовкою до перемоги на парламентських виборах наступного року.

Уже наступного дня після голосування депутат міської ради Жешува (Ряшева) і лідер громадського об’єднання "Разом для Жешува" Яцек Стройни оголосив про намір ініціювати референдум щодо відкликання мера Конрада Фійолека – політика, який у 2021 році став символом тодішнього наступу опозиції на чолі з "Громадянською платформою".

Саме перемога Фійолека на дострокових виборах у Жешуві п’ять років тому стала одним із перших сигналів ослаблення "ПіС" і продемонструвала здатність тодішньої опозиції консолідуватися навколо спільних кандидатів. Тож це місто у польській політиці може сприйматися як своєрідний політичний барометр.

Хвиля локальних плебісцитів має всі шанси поширитися на інші великі міста. Особливо якщо партія чинного прем’єра програє дострокові вибори у Кракові.

