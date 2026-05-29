У Британії викрили масштабне незаконне виробництво препаратів для схуднення

У заміському маєтку поблизу англійського міста Нортгемптон правоохоронці виявили та ліквідували великий незаконний центр виробництва та розповсюдження препаратів для схуднення.

Про це заявило Агентство з регулювання лікарських засобів та медичних виробів Великої Британії (MHRA), пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Як зазначається, під час рейду були заарештовані двоє чоловіків віком 29 років. За даними MHRA, правоохоронці вилучили близько 12 тисяч доз неліцензованих препаратів.

Слідчі описують об’єкт як масштабний виробничий майданчик, де виготовляли, фасували та розповсюджували нелегальні засоби для зниження ваги.

Серед виявлених речовин: ретатрутид, а також тирзепатид, відомий під торговою назвою Mounjaro, та інші пептидні препарати, які використовувалися без ліцензії.

У MHRA заявили, що операція стала однією з найбільших та продемонструвала рішучість боротьби з незаконним обігом лікарських засобів.

"Регулювання лікарських засобів не є дискреційним – воно існує для захисту людей. Ось чому ми продовжуємо боротися з торговцями, які намагаються обійти цей захист, знищуючи інфраструктуру, що їх підтримує, та створюючи вороже середовище для їхньої експлуататорської та шкідливої торгівлі", – заявив керівник підрозділу MHRA з боротьби зі злочинами Енді Морлінг.

Правоохоронці також вилучили значну кількість пакувальних матеріалів і речовин, які використовувалися у виробництві підроблених препаратів.

У відомстві нагадали, що організовані злочинні групи дедалі частіше виготовляють нелегальні аналоги популярних засобів для схуднення, що створює серйозні ризики для споживачів через відсутність контролю якості.

У жовтні 2023 року Федеральне відомство кримінальної поліції Австрії розпочало перевірку у зв’язку з тим, що кілька людей постраждали від приймання препарату від діабету "Оземпік", який також використовують для схуднення.