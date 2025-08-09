Вірменія та Азербайджан за посередництва Трампа домовились про мир

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на трансляцію з Білого дому.

Мова йде про транзит між Азербайджаном та Нахічеванською автономією, що проходитиме по вірменському регіону Сюнік. Довжина маршруту складає біля 32 км, він проходитиме вздовж кордону Вірменії та Ірану.

Досі Азербайджан вимагав створення транспортного коридору, непідконтрольного вірменській владі. Така вимога була неприйнятна для Єревану.

Компромісом стала ідея передача функцій контролю за транзитом приватній американській компанії.

Цей пункт – один із ключових у підписаних трьома лідерами мирній декларації. Зауважимо, що ця декларація не заміняє вже узгоджену, але ще не підписану мирну угоду між Азербайджаном та Вірменією.

"Ми визнаємо необхідність побудови шляху до світлого майбутнього, не затьмареного конфліктом минулого, з урахуванням умов, створених нашими націями для остаточного врегулювання та побудови добросусідських відносин на основі непорушності територіальної цілісності та взаємної відмови від будь-яких спроб реваншизму. Ми рішуче відкидаємо та виключаємо будь-які спроби реваншизму як у теперішньому, так і у майбутньому",– говориться у декларації, текст якої публікує Білий дом.

Також у декларації не прописаний формат роботи транзитного маршруту.

"Ми підтверджуємо важливість відкриття комунікацій між двома країнами для встановлення стабільності, територіальної цілісності та юрисдикції у нашому регіоні. Ці зусилля спрямовані на розвиток добросусідських відносин через територію Азербайджанської Республіки та її Нахиджеванську Автономну Республіку із взаємною вигодою для міжнародних та внутрішньорегіональних зв'язків Республіки Вірменія",– говориться у декларації.

Також у документі відзначається, що "Республіка Вірменія співпрацюватиме зі Сполученими Штатами Америки та взаємно визначатиме треті сторони, щоб підтримати рамкову програму "Шлях Трампа заради міжнародного миру та процвітання" (TRIPP) на території Республіки Вірменіяі".

Після підписання угоди Дональд Трамп, заявив, що не просив назвати новий транспортний маршрут на його честь, але додав, що ця угода – це "велика честь для мене". За даними журналістів Associated Press, таку назву для маршруту запропонувала вірменська сторона.

Дональд Трамп також заявив, що підписана у Білому домі транзитна угода "вирішила ключове питання" між Вірменією та Азербайджаном. За його словами, вона "дозволить Азербайджану отримати доступ до Нахічевани за повної поваги суверенітету Вірменії".

Також сторони окремо домовилися підписати спільне звернення до Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) із закликом завершитри роботу Мінської групи ОБСЄ, що мала на меті мирне врегулювання карабахського конфлікту.

Нагадаємо, Азербайджан і Вірменія фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.

У березні країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди. Однак терміни її підписання досі залишались невизначеними.

