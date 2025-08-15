Лавров прибув в готель на Алясці у светрі з написом "СССР"

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров прибув до готелю в Анкориджі, де мають пройти переговори між лідерами США та Росії, у светрі з написом, схожим на "СССР".

Це випливає з відео, опублікованого виданням "Известия", пише "Європейська правда".

Лавров вийшов з автомобіля та попрямував до готелю, де він перебуватиме під час візиту. Під його чорною безрукавкою можна побачити частину напису, схожого на "СССР".

У розмові з журналістом "Известий" російський міністр зазначив, що вже бував на Алясці раніше.

Светр, схожий на той, що одягнув Лавров, продає російський бренд одягу SelSovet, заснований у 2017 році в Челябінську. На сайті його вартість становить 10990 рублів.

Напередодні Центр протидії дезінформації РНБО повідомив, що Владімір Путін готує до зустрічі із президентом США на Алясці "історичні матеріали", щоб довести, що Україна "штучна держава".

Трамп заявив, що очікує від Путіна серйозного ставлення до зустрічі, погрожуючи "дуже серйозними наслідками" для Москви, якщо російський лідер не погодиться вжити заходів для припинення війни.

Напередодні саміту лідерів США і Росії Дональда Трампа та Владіміра Путіна в місті Анкоридж на Алясці відбувся проукраїнський мітинг.