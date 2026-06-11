Каллас стала на захист своєї дипломатичної служби, яку хочуть реформувати

Глава дипломатичної служби ЄС Кая Каллас рішуче захистила свою інституцію, яка бореться з пропозиціями про її радикальну реформу.

Про це йдеться в її електронному листі до 5 000 співробітників Європейської служби зовнішніх справ, який побачило видання Politico.

Каллас відповідала на дискусійний документ французького уряду, в якому були висунуті радикальні варіанти щодо дипломатичної служби, зокрема повне переведення її під контроль Європейської комісії.

"Я хотіла б… підкреслити, яку значну додану вартість ми як команда надали Європі, особливо в час повномасштабної війни, що вирує в Європі", – зазначила Каллас у своєму листі.

У своєму електронному листі Каллас, колишня прем’єр-міністр Естонії, яка обіймає посаду головного дипломата ЄС з 2024 року, зазначила, що вітає дискусію щодо реформи.

"Відносини між Європейською службою зовнішніх справ, Європейською комісією та державами-членами обговорюються з моменту створення Служби", – написала вона. "З огляду на безпрецедентні геополітичні виклики, з якими ми стикаємося, цілком природно, що ці дискусії привертають нову увагу та набувають більшої інтенсивності", – стверджує Каллас.

Вона додала: "Я вітаю цю дискусію, оскільки вона відображає спільну відданість одній меті: забезпечити, щоб наші інституції та інструменти мали якомога більший вплив на життя наших громадян".

Однак вона підкреслила, що "ролі та обов’язки інституцій ЄС чітко визначені в договорах. Ця рамка залишається незмінною". Кілька посадовців ЄС зазначили, що хоча роль Верховного представника дійсно згадується в Лісабонському договорі ЄС, "організація та функціонування Європейської служби зовнішніх справ встановлюються рішенням Ради".

Каллас додала, що вона обговорюватиме ідеї щодо реформи на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ після літа.

Нагадаємо, видання Financial Times дізналося, що Париж та Берлін виступили з пропозицією радикальної реорганізації зовнішньополітичної служби ЄС, яка існує вже 15 років, з метою покращення реакції Євросоюзу на геополітичні кризи.

Разом з тим у службі сказали, що попри ініціативи "радикального реформування" дипломатичної служби Євросоюзу швидких рішень у цьому питанні не очікується, оскільки для цього доведеться вносити зміни до договорів ЄС.