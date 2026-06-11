Автомобіль наїхав на групу школярів у Нідерландах, є загиблі

Двоє дітей та одна доросла людина загинули у четвер у сільській місцевості на півдні Нідерландів, коли автомобіль збив групу велосипедистів, які брали участь у шкільному поході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Ще четверо дітей отримали серйозні травми в результаті інциденту. Їх доставили до лікарень у Нідерландах та сусідній Бельгії для надання медичної допомоги. Загиблі та постраждалі були частиною групи з 14 школярів та двох супроводжуючих, як зазначила у своїй заяві організація "Регіон безпеки Зеландії".

Поліція розслідує причини інциденту, що стався на провінційній дорозі, яка пролягає між сільськогосподарськими полями поблизу невеликого містечка Фогельварде, приблизно за 200 кілометрів на південь від Амстердама.

Влада поки що не надала жодної інформації щодо водія автомобіля.

Такі інциденти, в яких фігурує велика кількість велосипедистів, є рідкісними в Нідерландах, де їзда на велосипеді є невід’ємною частиною повсякденного життя, а майже всі дороги мають виділені велосипедні доріжки.

У центрі італійського міста Модена 16 травня водій автівки на великій швидкості в’їхав у натовп пішоходів, внаслідок чого четверо осіб отримали важкі травми.

Нагадаємо, на початку травня через наїзд автомобіля на людей на пішохідній вулиці Гріммайшештрасе у Лейпцигу двоє людей загинули та ще двоє отримали серйозні травми.

Підозрюваним у смертельному наїзді є 33-річний місцевий житель, який вже мав справу з поліцією.