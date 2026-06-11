Словенія скасовує перевірки на кордонах з Хорватією та Угорщиною

Словенія скасує тимчасові прикордонні перевірки з Хорватією та Угорщиною, які були введені в жовтні 2023 року у відповідь на ситуацію на Близькому Сході після нападу ХАМАС на Ізраїль та запровадження таких перевірок Італією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція STA.

Міністерство внутрішніх справ Словенії повідомило, що замість прикордонних перевірок поліція застосовуватиме інші форми спостереження на державному кордоні. Скасування перевірок також покращить транспортний потік на дорогах, які й без них перевантажені, пояснило міністерство.

Рішення Любляни було прийнято після того, як Європейська комісія закликала дев'ять країн Шенгенської зони, які запровадили тимчасовий прикордонний контроль, зокрема Словенію та її сусідів Італію й Австрію, поступово скасувати його.

Новий Пакт про міграцію та притулок, який набере чинності 12 червня, також сприятиме створенню умов для поступового скасування контролю на внутрішніх кордонах Шенгенської зони, зазначила ЄК.

Однак Міністерство внутрішніх справ у Любляні також повідомило, що законопроєкт щодо імплементації пакту в Словенії не буде ухвалений до цього терміну, оскільки попередній уряд не підготував відповідні документи вчасно.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт у четвер, 4 червня, відхилив прохання Європейської комісії про скасування внутрішніх прикордонних перевірок.

У квітні Адміністративний суд німецького міста Кобленц визнав незаконною прикордонну перевірку на кордоні між Люксембургом і Німеччиною.

Це рішення стало не першим у Німеччині: раніше суди також ставили під сумнів законність перевірок на кордоні з Австрією.