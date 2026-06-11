КПП "Шегині – Медика" все ж оформлюватиме автобуси на виїзд до Польщі протягом літа

Після перемовин України та Польщі польська сторона погодилася на літній період відмовитись від запланованого рішення про призупинення оформлення автобусів КПП "Шегині – Медика" на в’їзд до Польщі у зв’язку з ремонтами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив у своїх соцмережах віцепрем’єр з відновлення – міністра розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Віцепрем’єр повідомив, що автобусний рух через пункт пропуску "Шегині – Медика", який є одним з найбільш завантажених на польському кордоні, влітку працюватиме без обмежень.

"Після переговорів між Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Польща за сприяння посольства України в Польщі досягнуто домовленості: автобусний рух через пункт пропуску "Шегині – Медика" не буде зупинений протягом літнього сезону навіть під час проведення ремонтних робіт", – оголосив Олексій Кулеба.

"Це дозволить зберегти стабільне транспортне сполучення між Україною та Польщею для пасажирів і міжнародних перевізників. Дякую польським колегам та посольству України в Республіці Польща за конструктивний діалог і швидке вирішення питання в інтересах громадян обох держав", – додав віцепрем’єр.

Перед цим 10 червня оголосили, що пропуск автобусів з України до Польщі на КПП "Шегині – Медика" призупинять до листопада 2027 року у зв’язку з ремонтними роботами. Ремонти почнуться з 15 червня.

Нагадаємо, з 10 квітня на всіх пунктах пропуску на зовнішніх кордонах ЄС повноцінно запрацювала нова система в’їзду громадян іноземних держав – EES (Entry/Exit System).

Про те, як почалося її застосування, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.