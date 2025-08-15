Санду заявила про "безпрецедентний" тиск на діаспору перед виборами

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що молдовська діаспора відчуває "безпрецедентний" тиск ворожих сил напередодні парламентських виборів.

Її слова цитує NewsMaker, пише "Європейська правда".

Під час виступу на Конгресі діаспори 15 серпня Санду говорила про спроби підкупу виборців з діаспори та активізацію фейкових акаунтів у соцмережах, які використовуються для поширення антиєвропейських повідомлень і повідомлень, спрямованих проти Молдови.

"Ми знаємо, що ворожі сили ззовні чинять безпрецедентний тиск і на діаспору. У нас є інформація про спроби підкупу виборців у діаспорі. Ми також спостерігаємо значне зростання активності фейкових акаунтів у молдовській діаспорі, які беруть участь у скоординованій кампанії впливу в соціальних мережах, просуваючи антиєвропейські гасла і повідомлення, спрямовані проти реформ і політики, що проводяться в останні роки, а також проти Молдови", – заявила вона.

Санду попередила, що ці "явища" набиратимуть обертів, особливо в найближчі тижні.

Вона закликала громадян, які перебувають за кордоном, "як ніколи в історії нашої країни" бути пильними, згуртованими, захищати суверенітет, демократію, свободу і "європейський вибір".

"Напередодні виборів ми знову чуємо повідомлення про те, що діаспора не повинна вирішувати майбутнє країни. Ті, хто не бажає нам благополуччя, вважають, що діаспора – це маса людей, яких слід позбавити права голосу, якими можна маніпулювати, зв'язок з Молдовою яких потрібно обірвати", – додала Санду.

Зазначимо, серед молдовської діаспори особливо велика підтримка Маї Санду та її партії, тож ці голоси вкрай важливі для неї перед парламентськими виборами 2025 року, що можуть стати вирішальними для подальшого курсу Молдови – і стратегічно важливі також для України.

Нещодавно Санду заявила, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори.

Санду очікує на кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою, організовані з-за кордону, організації проплачених протестів, а також саботаж голосування в діаспорі.

