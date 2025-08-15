Санду заявила о "беспрецедентном" давлении на диаспору перед выборами

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что молдавская диаспора испытывает "беспрецедентное" давление враждебных сил накануне парламентских выборов.

Ее слова цитирует NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Во время выступления на Конгрессе диаспоры 15 августа Санду говорила о попытках подкупа избирателей из диаспоры и активизации фейковых аккаунтов в соцсетях, которые используются для распространения антиевропейских сообщений и сообщений, направленных против Молдовы.

"Мы знаем, что враждебные силы извне оказывают беспрецедентное давление и на диаспору. У нас есть информация о попытках подкупа избирателей в диаспоре. Мы также наблюдаем значительный рост активности фейковых аккаунтов в молдавской диаспоре, которые участвуют в скоординированной кампании влияния в социальных сетях, продвигая антиевропейские лозунги и сообщения, направленные против реформ и политики, проводимой в последние годы, а также против Молдовы", – заявила она.

Санду предупредила, что эти "явления" будут набирать обороты, особенно в ближайшие недели.

Она призвала граждан, находящихся за рубежом, "как никогда в истории нашей страны" быть бдительными, сплоченными, защищать суверенитет, демократию, свободу и "европейский выбор".

"Накануне выборов мы снова слышим сообщения о том, что диаспора не должна решать будущее страны. Те, кто не желает нам благополучия, считают, что диаспора – это масса людей, которых следует лишить права голоса, которыми можно манипулировать, связь с Молдовой которых нужно оборвать", – добавила Санду.

Отметим, среди молдавской диаспоры особенно велика поддержка Майи Санду и ее партии, поэтому эти голоса крайне важны для нее перед парламентскими выборами 2025 года, которые могут стать решающими для дальнейшего курса Молдовы – и стратегически важны также для Украины.

Недавно Санду заявила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы.

Санду ожидает кампании по дезинформации и манипулированию общественным мнением, организованные из-за рубежа, организации проплаченных протестов, а также саботаж голосования в диаспоре.

