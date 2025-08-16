Захарова зловтішається, що зустріч на Алясці поклала край дипломатичній ізоляції Росії

Речниця МЗС Росії Марія Захарова вважає, що зустріч лідерів РФ і США на Алясці поклала край дипломатичній ізоляції Москви на Заході.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар вона опублікувала у своєму Telegram.

"Західні ЗМІ у стані, який можна назвати божевіллям, що переходить у повне безумство: три роки вони розповідали про ізоляцію Росії, а сьогодні побачили червону килимну доріжку, якою зустрічали президента Росії у США", – заявила Захарова.

Ексрадник Трампа з нацбезпеки Болтон вважає, що Путін "явно переміг" на переговорах.

Німецький дипломат Вольфганг Ішингер, який до 2022 року очолював Мюнхенську безпекову конференцію та лишається одним з найбільш шанованих експертів у світі у питаннях зовнішньої політики, теж переконаний, що зустріч на Алясці закінчилася перемогою Путіна.