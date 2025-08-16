Захарова злорадствует, что встреча на Аляске положила конец дипломатической изоляции России

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова считает, что встреча лидеров РФ и США на Аляске положила конец дипломатической изоляции Москвы на Западе.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий она опубликовала в своем Telegram.

"Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США", – заявила Захарова.

Экс-советник Трампа по нацбезопасности Болтон считает, что Путин "явно победил" на переговорах.

Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который до 2022 года возглавлял Мюнхенскую конференцию по безопасности и остается одним из самых уважаемых экспертов в мире по вопросам внешней политики, также убежден, что встреча на Аляске закончилась победой Путина.