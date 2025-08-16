Ексрадник Трампа з нацбезпеки Болтон вважає, що Путін "явно переміг" на переговорах

Радник Трампа з нацбезпеки за часів його першої адміністрації Джон Болтон заявив, що за підсумками зустрічі на Алясці можна говорити про явну перемогу Путіна, хоч і не поразку Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі CNN.

Експосол США в ООН і колишній радник з нацбезпеки Дональда Трампа вважає Путіна "явним переможцем" на зустрічі лідерів РФ і США стосовно російсько-української війни.

"На мою думку, Трамп не програв, але Путін явно переміг. Трамп вийшов звідти з нічим – окрім "нових зустрічей". А от Путін, на мою думку, пройшов довгий шлях до відновлення відносин (що, на мою думку, давно його ключова мета). Він уник (нових) санкцій, йому не треба йти на припинення вогню, наступна зустріч не призначена, Зеленському не сказали нічого з цього до цієї пресконференції", – пояснив він.

"Це все і близько не скінчилося, але я б сказав, що Путін досягнув більшості з того, що хотів, а Трамп – дуже мало", – підсумував Болтон.

Ексрадник також поділився враженнями, що Трамп після зустрічі виглядав "дуже втомленим".

Німецький дипломат Вольфганг Ішингер, який до 2022 року очолював Мюнхенську безпекову конференцію та лишається одним з найбільш шанованих експертів у світі у питаннях зовнішньої політики, теж переконаний, що зустріч на Алясці закінчилася перемогою Путіна.

Нагадаємо, після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

Також він анонсував нові переговори з очільником Кремля і сказав, що буде брати участь у зустрічі Зеленського та Путіна, якщо така відбудеться.

Ставлення до переговорів від початку було скептичним, з Європи Трампу з Путіним нагадали про Мюнхен-1938. Водночас, президент США наголошував, що прямує на зустріч з Путіним не для того, щоб вести переговори від імені України.