Прем’єрка головуючої у ЄС Данії жорстко розкритикувала лідера Ізраїлю

Прем’єр-міністерка головуючої у ЄС Данії Метте Фредеріксен гостро розкритикувала ізраїльського колегу Біньяміна Нетаньягу.

Як повідомляють данські ЗМІ, про це вона сказала в інтерв’ю Jyllands-Posten.

Фредеріксен прямо сказала, що ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаньягу "зараз сам по собі є проблемою".

"Можна бачити неозброєним оком, що нам дуже, дуже складно впливати на те, що відбувається в Ізраїлі", – зазначила прем’єрка Данії.

Вона розкритикувала тяжку гуманітарну ситуацію у секторі Гази та плани щодо нових ізраїльських поселень на західному березі Йордану.

"Ми – одна з країн, які хочуть посилити тиск на Ізраїль, але ми ще не маємо підтримки країн-членів", – сказала Фредеріксен.

Вона зазначила, що має на увазі політичний тиск і точкові санкції проти конкретних ізраїльських посадовців та поселенців, але можливо і Ізраїль загалом у таких сферах як торгівля та наукова співпраця.

Прем’єрка додала, що влада Ізраїлю "зайшла надто далеко", але Данія в цілому все одно підтримує Ізраїль.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи, у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.

