Премьер-министр председательствующей в ЕС Дании жестко раскритиковала лидера Израиля

Премьер-министр председательствующей в ЕС Дании Метте Фредериксен остро раскритиковала израильского коллегу Биньямина Нетаньяху.
Как сообщают датские СМИ, об этом она сказала в интервью Jyllands-Posten.
Фредериксен прямо сказала, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху "сейчас сам по себе является проблемой".
"Невооруженным глазом видно, что нам очень, очень сложно влиять на то, что происходит в Израиле", – отметила премьер Дании.
Она раскритиковала тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе Газа и планы по новым израильским поселениям на западном берегу Иордана.
"Мы – одна из стран, которые хотят усилить давление на Израиль, но мы еще не имеем поддержки стран-членов", – сказала Фредериксен.
Она отметила, что имеет в виду политическое давление и точечные санкции против конкретных израильских чиновников и поселенцев, но возможно и Израиль в целом в таких сферах, как торговля и научное сотрудничество.
Премьер добавила, что власти Израиля "зашли слишком далеко", но Дания в целом все равно поддерживает Израиль.
Напомним, Еврокомиссия предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы, в связи с ситуацией в секторе Газа.
