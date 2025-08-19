МЗС Німеччини: Путін має погодитися на припинення вогню, щоб розпочати переговори

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що очільник Кремля Владімір Путін повинен погодитися на припинення вогню.

Його слова цитує N-TV, пише "Європейська правда".

Після зустрічі президента США Дональда Трампа, президента Володимира Зеленського, канцлера Німеччини Фрідріха Мерза та інших європейських глав держав і урядів у Білому домі, Вадефуль заявив, що "одна сторона повинна зробити крок – це президент Путін".

"Мирний договір вимагає надійних гарантій безпеки для України. Ми і американці готові це зробити. Одне також залишається зрозумілим: зброя має нарешті замовкнути", – сказав він.

На запитання, як можуть виглядати такі гарантії, Вадефуль відповів, що Німеччина разом із США та європейськими партнерами готова надати ці гарантії безпеки і забезпечити їх ефективність.

"Однак спочатку Путін повинен бути готовий вести переговори на дійсно змістовній основі і, перш за все, погодитися на припинення вогню. Гарантії безпеки повинні бути настільки ефективними, щоб Україна могла покладатися на них і не боятися нових нападів", – заявив Вадефуль.

Зазначимо, Мерц перед початком зустрічі лідерів США, України, Єврокомісії та низки європейських держав наполіг, що наступний раунд переговорів з РФ повинен мати на меті припинення вогню, всупереч намірам Трампа не вести про це переговори.

Писали, що переговори у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав переривалися, щоби Трамп зателефонував очільнику Кремля Владіміру Путіну.

Трамп опісля заявив, що починає підготовку до тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним.

Читайте також Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім.