Переговори Зеленського з Трампом і європейцями призупинялися для дзвінка до Путіна

Переговори у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав переривалися, щоби Трамп зателефонував Владіміру Путіну.

Про зупинку раунду переговорів журналістам повідомили джерела в українській делегації, та джерела іноземних ЗМІ.

За повідомленням джерел, у переговорах, які відбувалиcя у Білому домі після двосторонньої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського, відбувається пауза, але загалом переговорний процес триватиме і далі. Журналістам повідомили, що лідери лишаються у Білому домі для подальших переговорів; імовірно, у інших форматах.

Також британський Sky News повідомив з посиланням на свої джерела, що президент США взяв паузу для дзвінка президенту РФ Владіміру Путіну. Згодом Axios підтвердив, що переговори з Путіним відбулися.

Після завершення паузи президенти України, США та європейські лідери продовжили переговори.

Раніше повідомлялося, що Трамп сподівається "вже вихідними" провести зустріч США-Україна-РФ. Втім, очікування від неї на початку переговорів були відмінними: зокрема, канцлер Німеччини посперечався з президентом США через його "план", що не включає перемир'я з РФ.

