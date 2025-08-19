МИД Германии: Путин должен согласиться на прекращение огня, чтобы начать переговоры

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль считает, что глава Кремля Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня.

Его слова цитирует N-TV, пишет "Европейская правда".

После встречи президента США Дональда Трампа, президента Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерза и других европейских глав государств и правительств в Белом доме, Вадефуль заявил, что "одна сторона должна сделать шаг – это президент Путин".

"Мирный договор требует надежных гарантий безопасности для Украины. Мы и американцы готовы это сделать. Одно также остается понятным: оружие должно наконец замолчать", – сказал он.

На вопрос, как могут выглядеть такие гарантии, Вадефуль ответил, что Германия вместе с США и европейскими партнерами готова предоставить эти гарантии безопасности и обеспечить их эффективность.

"Однако сначала Путин должен быть готов вести переговоры на действительно содержательной основе и, прежде всего, согласиться на прекращение огня. Гарантии безопасности должны быть настолько эффективными, чтобы Украина могла полагаться на них и не бояться новых нападений", – заявил Вадефуль.

Отметим, Мерц перед началом встречи лидеров США, Украины, Еврокомиссии и ряда европейских государств настоял, что следующий раунд переговоров с РФ должен иметь целью прекращение огня, вопреки намерениям Трампа не вести об этом переговоры.

Писали, что переговоры в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств прерывались, чтобы Трамп позвонил Владимиру Путину.

Трамп после этого объявил, что провел "очень хорошую" встречу с лидерами Украины, Франции, Финляндии, Италии, Великобритании, Германии, Еврокомиссии и генеральным секретарем НАТО. Также он заявил, что начинает подготовку к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.

Читайте также Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины в влиянии на Белый дом