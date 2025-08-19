До Реєстру збитків від агресії РФ доєдналася Австралія, кількість країн-учасниць зросла до 45

Австралія приєдналася до Міжнародного реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії, у ролі асоційованого члена, чим збільшила кількість держав-учасниць до 45.

Про це "Європейській правді" повідомили у прес-службі Міжнародного реєстру збитків.

Австралія долучається до роботи Реєстру збитків, завданих Росією Україні, як асоційований член.

"Реєстр збитків для України радий повідомити, що Австралія приєдналася до нього як асоційований член", – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що як асоційований член Австралія "робитиме внесок у подальшу роботу Реєстру, який є першим елементом майбутнього міжнародного компенсаційного механізму для подолання наслідків міжнародно-протиправних дій Російської Федерації в Україні чи проти України".

"Австралія стала 45-м членом Реєстру, приєднавшись до 43 інших держав та Європейського Союзу", – уточнили в секретаріаті Реєстру.

Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), був створений під егідою Ради Європи на виконання Резолюції Генасамблеї ООН A/RES/ES-11/5. Він є першим кроком до створення механізму, який забезпечить виплату компенсацій постраждалим від війни.

Як повідомляла "Європейська правда", угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, призначили Маркіяна Ключковського.

Компенсаційна комісія, що опікуватиметься виплатами постраждалим від агресії РФ українцям в межах механізму Ради Європи, має бути готова до запуску до кінця 2025 року. Саме цей орган буде розглядати заявки з Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії, та присуджувати виплати.