К Реестру ущерба от агрессии РФ присоединилась Австралия, число стран-участниц возросло до 45

Австралия присоединилась к Международному реестру ущерба, причиненного Украине агрессией России, в качестве ассоциированного члена, чем увеличила количество государств-участников Реестра до 45.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Международного реестра ущерба.

Австралия присоединяется к работе Реестра ущерба, причиненного Россией Украине, как ассоциированный член.

"Реестр ущерба для Украины рад сообщить, что Австралия присоединилась к нему как ассоциированный член", – говорится в сообщении.

Уточняется, что как ассоциированный член Австралия "будет делать вклад в дальнейшую работу Реестра, который является первым элементом будущего международного компенсационного механизма для преодоления последствий международно-противоправных действий Российской Федерации в Украине или против Украины".

"Австралия стала 45-м членом Реестра, присоединившись к 43 другим государствам и Европейскому Союзу", – уточнили в секретариате Реестра.

Реестр ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), был создан под эгидой Совета Европы во исполнение Резолюции Генеральной ассамблеи ООН A/RES/ES-11/5. Он является первым шагом к созданию механизма, который обеспечит выплату компенсаций пострадавшим от войны.

Как сообщала "Европейская правда", соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. Исполнительным директором Реестра, который базируется в Гааге, назначили Маркияна Ключковского.

Компенсационная комиссия, которая будет заниматься выплатами пострадавшим от агрессии РФ украинцам в рамках механизма Совета Европы, должна быть готова к запуску до конца 2025 года. Именно этот орган будет рассматривать заявки из Международного реестра ущерба, причиненного агрессией России, и присуждать выплаты.