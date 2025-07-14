У Зеленського назвали приблизні терміни запуску комісії з компенсації постраждалим від агресії РФ

Компенсаційна комісія, що опікуватиметься виплатами постраждалим від агресії РФ українцям в межах механізму Ради Європи, має бути готова до запуску з 2025 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Ірина Мудра розповіла, що цього тижня на міжурядовій зустрічі у Гаазі узгоджують текст міжнародної угоди про створення Компенсаційної комісії для виплат жертвам війни, спричиненої російською агресією.

"Наша мета – після цієї зустрічі передати проєкт міжнародної угоди про Компенсаційну комісію Раді Європи для подальшого офіційного опрацювання. Очікуємо, що проєкт буде готовий вже до 30 вересня, а до кінця року завершимо всі юридичні процедури, щоб наступного року комісія вже запрацювала", – розповіла посадовиця.

Нагадаємо, компенсаційна комісія є складовим елементом створеного Радою Європи механізму для компенсацій матеріальних і нематеріальних втрат українців внаслідок агресії РФ. Саме цей орган буде розглядати заявки з Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії, та присуджувати виплати.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, призначили Маркіяна Ключковського.

Міжнародний реєстр збитків (RD4U) станом на травень мав вже понад 27,5 тисячі заяв у різних категоріях.