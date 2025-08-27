У Молдові попередили про ризик провокацій на День незалежності

У Молдові поліція попередила про можливі провокації на заходах у День незалежності, який країна відзначає 27 серпня.

Заяву молдовських правоохоронців наводить TVR Moldova, повідомляє "Європейська правда".

Поліція закликає громадян "не піддаватися провокаторам та представникам груп впливу з Російської Федерації, які мають на меті дестабілізувати громадський порядок під час заходів, присвячених Дню незалежності".

"Зазначаємо, що правоохоронні органи будуть постійно стежити за належним проведенням заходів і недопущенням порушень закону", – йдеться в повідомленні поліції.

Попередження було опубліковано після того, як правоохоронці отримали аудіофайл, в якому обговорюються плани організації провокаційних дій у центрі Кишинева.

У записі йдеться про те, щоб учасники групи збиралися "по десять у кутку", використовували повітряні кулі для привернення уваги та організовували скоординовані скандування.

Ініціатори обговорення також рекомендували учасникам видаляти компрометуючі повідомлення і не розкривати джерело отримання грошей, обіцяючи покриття можливих штрафів.

Як відомо, у Модові 28 вересня мають відбутись парламентські вибори.

Президентка країни Мая Санду раніше заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові, що пройдуть 28 вересня