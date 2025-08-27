В Молдове предупредили о риске провокаций в День независимости

В Молдове полиция предупредила о возможных провокациях на мероприятиях в День независимости, который страна отмечает 27 августа.

Заявление молдавских правоохранителей приводит TVR Moldova, сообщает "Европейская правда".

Полиция призывает граждан "не поддаваться провокаторам и представителям групп влияния из Российской Федерации, которые ставят целью дестабилизировать общественный порядок во время мероприятий, посвященных Дню независимости".

"Отмечаем, что правоохранительные органы будут постоянно следить за надлежащим проведением мероприятий и недопущением нарушений закона", – говорится в сообщении полиции.

Предупреждение было опубликовано после того, как правоохранители получили аудиофайл, в котором обсуждаются планы организации провокационных действий в центре Кишинева.

В записи говорится о том, чтобы участники группы собирались "по десять в углу", использовали воздушные шары для привлечения внимания и организовывали скоординированные скандирования.

Инициаторы обсуждения также рекомендовали участникам удалять компрометирующие сообщения и не раскрывать источник получения денег, обещая покрытие возможных штрафов.

Как известно, в Молдове должны состояться парламентские выборы.

Президент страны Мая Санду ранее заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, организации проплаченных протестов и т. д.

