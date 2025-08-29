Очільник генштабу Британії про план гарантій безпеки України у морі, у небі та на землі

Очільник генштабу Великої Британії Ентоні Радакін, разом з французьким колегою, очолює військовий вимір "Коаліції рішучих" і веде переговори про повоєнних безпекових гарантій для України.

2 вересня він закінчує роботу на посаді. А цього тижня Радакін відвідав Україну разом зі своїм наступником, нині головним маршалом авіації Річардом Найтоном, щоби представити його українським партнерам.

Перед від'їздом адмірал Радакін зустрівся з "Європейською правдою", щоб дати заключне інтерв'ю у якості очільника генштабу Британії.

Про деталі переговорів щодо гарантій безпеки і про катастрофу для Росії читайте в матеріалі Адмірал Радакін: Гарантії для України вже ближчі до колективної безпеки, ніж "п'ята стаття" НАТО. Далі – основні його тези.

Я бачу дуже чітку спільну позицію у переговорах щодо гарантій безпеки. Це – підтримка можливості досягнення миру. За Трампа цей процес набирає обертів, він також відбиває чітке прагнення президента Зеленського до безумовного припинення вогню.

Найважливіше питання – чи зможемо ми допомогти досягнути припинення вогню і, в ідеалі, справедливого і тривалого миру. А також – що ми, військові, можемо спільно зробити для цього.

У переговорах щодо гарантій безпеки для України ми набагато ближчі до колективної безпеки і йдемо вглиб натовської статті 5.

Велика Британія і Франція дуже чітко сказали, що будемо шукати можливості військової присутності в Україні.

Це включатиме і британських військових на землі, як про це вже заявив прем'єр-міністр Великої Британії. Але на землі наша основна роль полягатиме у підтримці України.

Україні потрібно відновити свої бригади. Деяка допомога, яка є вже зараз, стане постійною. Контактна група з оборони України (так званий формат "Рамштайн"); місія НАТО NSATU; місія військової допомоги Європейського Союзу – вже надають надзвичайну підтримку. Зараз з'явився новий механізм PURL, за яким США надають Україні озброєння, а Європа це фінансує.

Ми хочемо підтримати Україну, забезпечити європейські літаки у вашому небі, гарантувати для вас безпечне небо, а також приєднатися до Туреччини, Румунії і Болгарії у гарантуванні безпеки у Чорному морі.

Отже, Велика Британія і Франція про це чітко кажуть. І ми ведемо переговори з іншими партнерами про рівень їхніх зобов'язань.

Переговори, які ми зараз ведемо, стосуються саме того питання, чи буде зобов’язана частина військ партнерів залишитися в Україні у разі нової війни.

Перший вимір полягає в тому, що коли виникає перемир'я – його треба "зацементувати" і дати впевненість українцям, що стали на інший шлях до свого майбутнього. Це включає прагнення України вступити до ЄС, мати сильніші збройні сили, повернутися до миру, процвітання, успішної демократії тощо.

Але є також виміри, пов'язані з більш довгостроковими речами. І ось тут починається дуже делікатна політична розмова, і з мого боку було б неправильно розповідати про деталі.

Ця дискусія відбувається дуже швидко.

Отже, українці можуть мати впевненість, що є імпульс і прагнення досягти цього – хоча ми не можемо робити все публічним.

В лютому 2022 року я їздив до Москви з Беном Воллесом, міністром оборони Великої Британії. Ми тоді дуже чітко дали зрозуміти Росії, що ми знаємо про їхні плани, і сказали, що якщо вони ці плани втілять – це буде катастрофою для Росії.

І це стало катастрофою для Росії. Росія стала слабшою.

Для мене перемога – це Україна, яка є безпечною, захищеною, де є мир і демократія, яка має можливість йти до процвітання і зробити свій внесок в успіх Європи у будь-якій сфері.

І я абсолютно впевнений, що саме цим шляхом ми йдемо.

Так, зараз Україна переживає жахливі часи. Але попереду у вас – справді світле майбутнє.

Повна версія інтерв’ю – в матеріалі Адмірал Радакін: Гарантії для України вже ближчі до колективної безпеки, ніж "п'ята стаття" НАТО.