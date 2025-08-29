Глава генштаба Великобритании о плане гарантий безопасности Украины на море, в небе и на земле

Глава генштаба Великобритании Энтони Радакин вместе с французским коллегой возглавляет военное измерение "Коалиции решительных" и ведет переговоры о послевоенных гарантиях безопасности для Украины.

2 сентября он заканчивает работу на этой должности. А на этой неделе Радакин посетил Украину вместе со своим преемником, нынешним главным маршалом авиации Ричардом Найтоном, чтобы представить его украинским партнерам.

Перед отъездом адмирал Радакин встретился с "Европейской правдой", чтобы дать заключительное интервью в качестве главы генштаба Великобритании.

О деталях переговоров по гарантиям безопасности и о катастрофе для России читайте в материале Адмирал Радакин: Гарантии для Украины уже ближе к коллективной безопасности, чем "пятая статья" НАТО. Далее – основные его тезисы.

Я вижу очень четкую общую позицию в переговорах по гарантиям безопасности. Это – поддержка возможности достижения мира. При Трампе этот процесс набирает обороты, он также отражает четкое стремление президента Зеленского к безусловному прекращению огня.

Самый важный вопрос – сможем ли мы помочь достичь прекращения огня и, в идеале, справедливого и длительного мира. А также – что мы, военные, можем совместно сделать для этого.

В переговорах по гарантиям безопасности для Украины мы гораздо ближе к коллективной безопасности и углубляемся в статью 5 НАТО.

Великобритания и Франция очень четко сказали, что будем искать возможности военного присутствия в Украине.

Это будет включать и британских военных на земле, как об этом уже заявил премьер-министр Великобритании. Но на земле наша основная роль будет заключаться в поддержке Украины.

Украине нужно восстановить свои бригады. Некоторая помощь, которая есть уже сейчас, станет постоянной. Контактная группа по обороне Украины (так называемый формат "Рамштайн"); миссия НАТО NSATU; миссия военной помощи Европейского Союза – уже оказывают чрезвычайную поддержку. Сейчас появился новый механизм PURL, по которому США предоставляют Украине вооружение, а Европа это финансирует.

Мы хотим поддержать Украину, обеспечить европейские самолеты в вашем небе, гарантировать для вас безопасное небо, а также присоединиться к Турции, Румынии и Болгарии в обеспечении безопасности в Черном море.

Итак, Великобритания и Франция об этом четко говорят. И мы ведем переговоры с другими партнерами об уровне их обязательств.

Переговоры, которые мы сейчас ведем, касаются именно того вопроса, будет ли обязана часть войск партнеров остаться в Украине в случае новой войны.

Первое измерение заключается в том, что когда возникает перемирие – его нужно "зацементировать" и дать уверенность украинцам, которые встали на другой путь к своему будущему. Это включает стремление Украины вступить в ЕС, иметь более сильные вооруженные силы, вернуться к миру, процветанию, успешной демократии и т. д.

Но есть также измерения, связанные с более долгосрочными вещами. И здесь начинается очень деликатный политический разговор, и с моей стороны было бы неправильно рассказывать о деталях.

Эта дискуссия проходит очень быстро.

Итак, украинцы могут быть уверены, что есть импульс и стремление достичь этого – хотя мы не можем делать все публичным.

В феврале 2022 года я ездил в Москву с Бенном Уоллесом, министром обороны Великобритании. Мы тогда очень четко дали понять России, что мы знаем об их планах, и сказали, что если они эти планы воплотят – это будет катастрофой для России.

И это стало катастрофой для России. Россия стала слабее.

Для меня победа – это Украина, которая является безопасной, защищенной, где есть мир и демократия, которая имеет возможность идти к процветанию и внести свой вклад в успех Европы в любой сфере.

И я абсолютно уверен, что именно по этому пути мы и идем.

Да, сейчас Украина переживает ужасные времена. Но впереди у вас – действительно светлое будущее.

Полная версия интервью – в материале Адмирал Радакин: Гарантии для Украины уже ближе к коллективной безопасности, чем "пятая статья" НАТО.