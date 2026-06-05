МЗС: Словаччина за швидке закінчення війни без порушення територіальної цілісності України

Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар переконаний, що російська війна має закінчитися якомога швидше відповідно до міжнародного права та Статуту ООН, без порушення територіальної цілісності України.

Про це він заявив на спільній пресконференції зі своїм українським візаві Андрієм Сибігою у Вінниці у п'ятницю, 5 червня, пише "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Бланар заявив, що Словаччина завжди чітко заявляла, що "цей конфлікт не має військового вирішення і що його потрібно вирішити дипломатичним шляхом".

"Тому ми підтримуємо всі мирні дії, а також пропонуємо наші можливості бути частиною мирних переговорів", – сказав він.

Також міністри обговорили пропозицію України, щоб ЄС брав більш активну участь у мирному процесі.

"Ми вважаємо, що так мало бути з початку. І саме тому ми підтримуватимемо всі ці ініціативи. Як це розвиватиметься, залежить від обговорення лідерами ЄС на засіданні Європейської Ради. Але час просто настав. Я хочу однозначно сказати, що наша мета абсолютно зрозуміла : мирне, стале рішення, яке відповідатиме міжнародному праву та не порушуватиме територіальної цілісності у визнаних кордонах", – наголосив Бланар.

За його словами, для Словаччини найважливішим захистом є дотримання міжнародного права.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про роботу між Україною та Словаччиною над датою та місцем проведення наступного раунду міжурядових консультацій.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що міжурядові консультації України та Словаччини можуть відбутися до кінця червня в Києві чи Братиславі.