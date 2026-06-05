BBC викликає до суду десятки соратників Трампа у справі про позов на $10 млрд

Британська телерадіокомпанія BBC намагається викликати до суду десятки представників оточення американського президента Дональда Трампа через його позов, який пов’язаний з монтажем його промови, виголошеної напередодні штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначається, протягом останніх тижнів BBC виписала 47 повісток членам сім'ї Трампа, його кабінету, Міністерства юстиції, а також інших федеральних відомств, вимагаючи інформації про наміри та "стан душі" президента, коли він виголошував запальну промову незадовго до того, як натовп із тисяч людей штурмував Капітолій.

До цієї групи входять Дональд Трамп-молодший, Іванка Трамп, Джаред Кушнер, Стів Беннон, Стівен Міллер та Майкл Флінн.

У спільній заяві, поданій цього тижня до федерального суду у Флориді, адвокати Трампа та BBC попросили провести слухання щодо цих повісток. Трамп стверджує, що ці вимоги є частиною "пошуку компромату", тоді як BBC заявляє, що позов Трампа відкрив можливість для запиту інформації про його поведінку.

У компанії заявили, що для того, щоб виграти справу, Трамп "повинен довести, що він не підбурював і не провокував заворушення в Капітолії 6 січня".

"Позивач поставив це питання безпосередньо на розгляд, подавши цей позов про наклеп – тепер він не може завадити відповідачам вимагати записи, які пролили б світло на його справжнє знання, наміри та стан душі під час виголошення промови", – акцентували у телерадіокомпанії.

У повістках вимагається надати широкий спектр інформації, включаючи всі електронні листи, текстові повідомлення та інші повідомлення про мітинг і загальні спроби Трампа оскаржити результати президентських виборів 2020 року, а також усі записи, які були надані кожним одержувачем федеральним слідчим.

Як зазначається, з повісток випливає, що BBC будує свою захисну лінію частково на аргументі, що поведінка Трампа того дня не надто відрізнялася від того, що наводило на оману відредаговане відео, і тому не була "істотно неправдивою".

"BBC несе відповідальність перед президентом Трампом за навмисне та зловмисне наклепництво щодо нього шляхом спотворення та маніпулювання його промовою. Жодні юридичні маневри не можуть змінити цей факт", – заявив представник юридичної команди Трампа.

Як раніше писали, 16 березня BBC звернулася до судді з проханням відхилити позов Трампа на суму $10 млрд. Судовий розгляд справи призначено на 15 лютого 2027 року.

У грудні 2025 року Трамп подав позов проти BBC, стверджуючи, що документальний фільм програми Panorama зобразив його в "неправдивому, оманливому, зневажливому, провокаційному та зловмисному" світлі.

Після скандалу генеральний директор BBC Тім Деві та голова служби новин Дебора Тернесс подали у відставку. А корпорація перепросила перед президентом США, але заявила, що не буде виплачувати фінансову компенсацію.

Після того як Трамп пригрозив подати позов, голова ради директорів британської медіакорпорації BBC Самір Шах сказав, що мовник налаштований відстоювати свою позицію.