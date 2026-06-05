Фіцо заявив про намір обговорити з Єврокомісією компенсації за допомогу Україні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір обговорити з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн питання фінансової компенсації за обладнання, передане Україні.

Про це він сказав після саміту ЄС та країн Західних Балкан у Тиваті, повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Фіцо наголосив, що Словаччина зіштовхується з "гострим дефіцитом фінансових ресурсів" у сфері відшкодування витрат за військову допомогу.

За його словами, частину коштів, які мали бути спрямовані на компенсації, було перенаправлено безпосередньо на підтримку України.

"Це проблема гострого дефіциту фінансових ресурсів, оскільки кошти, які мали бути використані для відшкодування витрат, були натомість спрямовані безпосередньо в Україну", – зазначив він.

Він також повідомив про намір порушити це питання на майбутньому саміті ЄС, а також обговорити тему постачання озброєнь Україні у форматі країн Вишеградської групи.

Фіцо припустив, що залучення керівництва Єврокомісії до такого формату дозволить ефективніше вирішувати низку спільних питань.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про роботу між Україною та Словаччиною над датою та місцем проведення наступного раунду міжурядових консультацій.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що міжурядові консультації України та Словаччини можуть відбутися до кінця червня в Києві чи Братиславі.