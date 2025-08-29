Словаччина відновила видачу туристичних віз росіянам

Словаччина непублічно відновила процедуру видання туристичних віз громадянам Росії, яку призупинила після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Pravda.

Напередодні російські ЗМІ повідомили, що компанія BLS International, з якою Словаччина у грудні 2023 року уклала договір про посередництво у видачі віз, оголосила про прийняття документів від громадян Росії.

BLS International, яка надає свої послуги в Москві та Санкт-Петербурзі, нібито відновила прийняття документів для оформлення віз улітку 2025 року.

Офіційно словацька сторона не коментувала цю інформацію, але представник Міністерства закордонних справ Словаччини на умовах анонімності підтвердив: "Так, це правда".

Він відмовився говорити про причини такого кроку, зазначивши, що не займається візовими питаннями.

Держави ЄС домовилися про посилення правил видання віз російським громадянам після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але не дійшли згоди щодо повної заборони в'їзду російських туристів.

Водночас низка держав, серед яких і Словаччина, тоді самостійно вирішили припинити видання туристичних віз громадянам Росії.