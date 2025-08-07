ЗМІ: Віткофф поінформує посадовців України та НАТО про зустріч з Путіним

Спецпредставник президента США Стів Віткофф планує провести в четвер відеоконференцію з високопосадовцями з України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб проінформувати їх про свою зустріч з главою Кремля Владіміром Путіним і обговорити подальші кроки.

Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, які мають безпосереднє відношення до цієї події, передає "Європейська правда".

У середу Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами і розповів їм про можливість зустрічі між ним і Путіним, а потім тристороннього саміту за участю Зеленського.

Цей дзвінок викликав розгубленість у Києві та інших європейських столицях. Посадовці були не впевнені, чи змінюється політика США, чи санкції все ж таки будуть оголошені в п'ятницю, як планував Трамп.

Українські посадовці кажуть, що вони стурбовані тим, що пропозиція Путіна про зустріч з Трампом – це спосіб для нього спробувати досягти домовленостей зі США безпосередньо про припинення війни, без участі України чи європейських держав.

Білий дім не відразу відповів на питання про заплановану телефонну конференцію Віткоффа.

ЗМІ також повідомили, що у адміністрації Дональда Трампа заявили, що його зустріч із господарем Кремля Владіміром Путіним відбудеться тільки в тому випадку, якщо сам Путін також зустрінеться з Володимиром Зеленським.