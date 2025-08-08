У Туреччині заблокують канал журналіста, звинуваченого у погрозах Ердогану

Турецький суд ухвалив рішення заблокувати популярний YouTube-канал незалежного журналіста Фатіха Алтайли, заарештованого за звинуваченням у погрозах президенту країни Реджепу Таїпу Ердогану.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Стамбульський суд, окрім заблокування популярного YouTube-каналу, ухвалив рішення видалити весь контент з каналу на вимогу генеральної прокуратури.

Генеральна прокуратура також вимагає покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше п'яти років.

Як зазначається, Алтайли був заарештований у червні за коментарі про османських султанів, які були вбиті своїми підданими. Зараз він утримується в тюрмі в очікуванні першого слухання у його справі, яке призначено на 3 жовтня.

Алтайли, якого звільнили з телеканалу Haberturk TV у 2023 році, має понад 1,6 млн підписників на YouTube. Після його арешту трансляція його порожнього місця зібрала перегляди, що перевищили цю цифру. З того часу різні діячі політики, медіа та мистецтва транслювали з його місця на знак солідарності.

На початку липня у Туреччині заблокували доступ до чат-бота зі штучним інтелектом Grok, розробленого компанією xAI американського мільярдера Ілона Маска, після того як він генерував відповіді, які, на думку влади країни, містили образи на адресу Ердогана.

Також нещодавно турецькі правоохоронці повідомили про затримання мерів трьох великих міст на півдні країни, які належать до опозиційних партій.