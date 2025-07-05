У Туреччині затримали трьох мерів від опозиційних партій

Турецькі правоохоронці в суботу повідомили про затримання мерів трьох великих міст на півдні країни, які належать до опозиційних партій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

За звинуваченнями в організованій злочинності, хабарництві та зловживанні службовим становищем були затримані десять людей, зокрема мер міста Адияман Абдуррахман Тутдере і міста Адана Зейдан Каралар.

В окремій справі в суботу затримали мера Анталії Мухіттіна Бочека та ще двох людей, яким інкримінують хабарництво. Турецька прокуратура не уточнила подробиць справ.

Усі троє мерів є представниками Республіканської народної партії (CHP) – основної опозиційної партії Туреччини.

В останні місяці представники турецької опозиції зазнали хвилі арештів, які вона повʼязує з намірами влади усунути головного політичного конкурента.

Найбільш резонансним стало затримання в березні 2025 року популярного опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу, якого вважають головним суперником президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

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