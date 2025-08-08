В Турции заблокируют канал журналиста, обвиненного в угрозах Эрдогану

Турецкий суд принял решение заблокировать популярный YouTube-канал независимого журналиста Фатиха Алтайлы, арестованного по обвинению в угрозах президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Стамбульский суд, кроме блокирования популярного YouTube-канала, принял решение удалить весь контент с канала по требованию генеральной прокуратуры.

Генеральная прокуратура также требует наказания в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет.

Как отмечается, Алтайлы был арестован в июне за комментарии об османских султанах, которые были убиты своими подданными. Сейчас он содержится в тюрьме в ожидании первого слушания по его делу, которое назначено на 3 октября.

Алтайлы, которого уволили с телеканала Haberturk TV в 2023 году, имеет более 1,6 млн подписчиков на YouTube. После его ареста трансляция его пустого места собрала просмотры, превысившие эту цифру. С тех пор различные деятели политики, медиа и искусства транслировали с его места в знак солидарности.

В начале июля в Турции заблокировали доступ к чат-боту с искусственным интеллектом Grok, разработанному компанией xAI американского миллиардера Илона Маска, после того, как он генерировал ответы, которые, по мнению властей страны, содержали оскорбления в адрес Эрдогана.

Также недавно турецкие правоохранители сообщили о задержании мэров трех крупных городов на юге страны, которые принадлежат к оппозиционным партиям.