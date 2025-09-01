У Єлисейському палаці підтвердили засідання "коаліції рішучих" 4 вересня в Парижі

Засідання "коаліції рішучих" у гібридному форматі відбудеться у Парижі у четвер, 4 вересня, під головуванням президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера.

Про це на запит кореспондентки "Європейської правди" повідомили у пресслужбі Єлисейського палацу.

У Парижі 4 вересня відбудеться засідання "коаліції рішучих" з допомоги Україні.

"Можу підтвердити, що в четвер у Парижі відбудеться зустріч "коаліції рішучих" (у гібридному форматі)", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

За його словами, "співголовами зустрічі будуть президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер".

Як повідомлялося, український президент Володимир Зеленський доєднається до європейських лідерів, які зберуться у четвер в Парижі, щоб обговорити можливі гарантії безпеки для України.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон розповів, що після важливої підготовчої роботи на рівні начальників штабів було попередньо визначено внески кожної країни в потенційні гарантії безпеки Україні, і "коаліція рішучих" збереться на рівні лідерів для обговорення цих рішень.

Частина учасників буде присутня в Парижі особисто, а частина – онлайн.