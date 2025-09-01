В Елисейском дворце подтвердили заседание "коалиции решительных" 4 сентября в Париже

Заседание "коалиции решительных" в гибридном формате состоится в Париже в четверг, 4 сентября, под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Об этом на запрос корреспондентки "Европейской правды" сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

По его словам, "сопредседателями встречи будут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер".

Как сообщалось, украинский президент Владимир Зеленский присоединится к европейским лидерам, которые соберутся в четверг в Париже, чтобы обсудить возможные гарантии безопасности для Украины.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что после важной подготовительной работы на уровне начальников штабов были предварительно определены вклады каждой страны в потенциальные гарантии безопасности Украины, и "коалиция решительных" соберется на уровне лидеров для обсуждения этих решений.

Часть участников будет присутствовать в Париже лично, а часть – онлайн.