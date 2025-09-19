Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій проти Росії: ми забороняємо імпорт СПГ

Європейський Союз у рамках 19-го пакету санкцій проти Росії пропонує заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ) на свою територію, починаючи з 1 січня 2027 року.

Про це повідомили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас, передає кореспондентка "Європейської правди".

Єврокомісія пропонує повністю відмовитися від імпорту в ЄС російського СПГ з 1 січня 2027 року.

"Військова економіка Росії тримається на доходах від викопного палива. Ми хочемо скоротити ці доходи. Тому ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки", – заявила фон дер Ляєн.

"Час перекрити кран. Ми готові до цього", – додала вона.

Своєю чергою, Каллас повідомила, що повністю відмовитися від російського скрапленого газу планується до кінця наступного року.

"Наша мета – пришвидшити відмову від російського скрапленого газу до 1 січня 2027 року", – наголосила вона.

Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз відкладав офіційне представлення 19-го пакета санкцій проти Росії після того, як американський президент зажадав від Європи жорсткіших заходів як умови для запровадження санкцій з боку США.

Своєю чергою, в Офісі президента України поділились очікуваннями від 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії.