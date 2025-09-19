Фон дер Ляйен объявила 19-й пакет санкций против России: запрет импорта СПГ

Европейский Союз в рамках 19-го пакета санкций против России предлагает запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) на свою территорию с 1 января 2027 года.

Об этом заявили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, сообщает корреспондентка "Европейской правды".

"Военная экономика России держится на доходах от ископаемого топлива. Мы хотим сократить эти доходы. Поэтому мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки", – сказала фон дер Ляйен.

"Время перекрыть кран. Мы готовы к этому", – добавила она.

Каллас в свою очередь сообщила, что ЕС планирует полностью отказаться от российского сжиженного газа до конца следующего года.

"Наша цель – ускорить отказ от российского сжиженного газа к 1 января 2027 года", – подчеркнула она.

Как писала "Европейская правда", Евросоюз отложил официальное представление 19-го пакета санкций против России после того, как американский президент потребовал от Европы более жестких мер как условия для введения санкций со стороны США.

В свою очередь, в Офисе президента Украины поделились ожиданиями от 19-го пакета санкций ЕС против России.