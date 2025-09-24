Зеленський в ООН: Європа не може дозволити собі втратити Молдову

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу до більшої підтримки Молдови на тлі спроб Росії втягнути її у свою сферу впливу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у виступі на тижні високого рівня Генасамблеї ООН в Нью-Йорку у середу.

У своїй промові Зеленський сказав, що Молдова знову захищається від втручання Росії, яка "намагається зробити з Молдовою те, що колись зробив Іран з Ліваном".

На думку українського президента, реакції світу на ці дії Кремля "знову недостатньо".

"Ми вже втратили Грузію в Європі. Права людини та європейський характер державної системи там лише скорочуються. Грузія залежить від Росії. І протягом багатьох, багатьох років Білорусь також рухається до залежності від Росії. Європа не може дозволити собі втратити і Молдову", – додав він.

Глава держави сказав, що світ "проігнорував необхідність допомогти Грузії" після нападу Росії у 2008 році та "втратив момент", коли Білорусь потрапила під російський вплив.

"Для Європи підтримка стабільності Молдови не є дорогою – але її відсутність обійшлася б набагато дорожче. Ось чому ЄС повинен допомогти Молдові зараз – фінансуванням та енергетичною підтримкою, а не лише словами чи політичними жестами", – сказав Зеленський.

Парламентські вибори в Молдові відбудуться 28 вересня. У Кишиневі очікують безпрецедентного втручання у вибори у спробі привести до влади проросійські сили.

Про загрози, які несуть Україні результати парламентських виборів у Молдові, і про ймовірні сценарії, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка – Додон та ультраправі на службі Кремля: хто може виграти у Молдові та чим це загрожує Україні.