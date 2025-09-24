Зеленский в ООН: Европа не может позволить себе потерять Молдову

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу к большей поддержке Молдовы на фоне попыток России втянуть ее в свою сферу влияния.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в выступлении на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду.

В своей речи Зеленский сказал, что Молдова снова защищается от вмешательства России, которая "пытается сделать с Молдовой то, что когда-то сделал Иран с Ливаном".

По мнению украинского президента, реакции мира на эти действия Кремля "снова недостаточно".

"Мы уже потеряли Грузию в Европе. Права человека и европейский характер государственной системы там только сокращаются. Грузия зависит от России. И на протяжении многих, многих лет Беларусь также движется к зависимости от России. Европа не может позволить себе потерять и Молдову", – добавил он.

Глава государства сказал, что мир "проигнорировал необходимость помочь Грузии" после нападения России в 2008 году и "упустил момент", когда Беларусь попала под российское влияние.

"Для Европы поддержка стабильности Молдовы не является дорогой – но ее отсутствие обошлось бы гораздо дороже. Вот почему ЕС должен помочь Молдове сейчас – финансированием и энергетической поддержкой, а не только словами или политическими жестами", – сказал Зеленский.

Парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября. В Кишиневе ожидают беспрецедентного вмешательства в выборы в попытке привести к власти пророссийские силы.

Об угрозах, которые несут Украине результаты парламентских выборов в Молдове, и о вероятных сценариях читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко – Додон и ультраправые на службе Кремля: кто может выиграть в Молдове и чем это грозит Украине.