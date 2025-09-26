Як Світова організація торгівлі "помирає" і як її пропонують врятувати

17-18 вересня у Женеві проходив Публічний форум СОТ-2025 з промовистою назвою "Покращувати, створювати та зберігати".

Захід надзвичайно масштабний, оскільки зібрав понад 4000 учасників для обговорення нагальних проблем міжнародної торгівлі та місця Світової організації торгівлі (СОТ) у ній.

А ключовим питанням, яке обговорювали на багатьох сесіях, було питання майбутнього СОТ, яке наразі є дуже туманним, особливо в умовах "тарифних війн", які розпочались ще за першої каденції Дональда Трампа та набули небувалих обертів за другої.

Більше детально про проблеми організації і пропозиції посилення її ефективності, читайте в колонці партнерки ЮФ Sayenko Kharenko Анжели Махінової Захиститися від Трампа: чи зможе СОТ пережити нинішні атаки на світову торгівлю. Далі – стислий її виклад.

За словами авторки колонки, організатори форуму присвятили багато часу тому, щоб нагадати всім, чому Світова організація торгівлі важлива сама по собі.

Ключовими позитивними характеристиками називали передбачуваність, прозорість та стабільність регулювання міжнародної торгівлі, а також ефективне вирішення спірних моментів за допомогою системи вирішення спорів СОТ.

Багато сесій, як пише Анжела Махінова, було присвячено обговоренню проблем Світової організації торгівлі. Звичайно, все почалося з критики Дональда Трампа і його тарифів, прийнятих з міркувань нацбезпеки, а також нових двосторонніх торгових угод, які зараз укладаються під примусом з боку Сполучених Штатів.

"Але не обійшлося і без загальної критики СОТ. Зокрема, всі погодилися з тим, що фактично Світова організація торгівлі втратила переговорну функцію.

Члени організації ледь уклали Угоду про субсидії у сфері рибальства, яка почала діяти 15 вересня. Про це говорили всі як про величезне досягнення", – розповідає партнерка ЮФ Sayenko Kharenko.

За її словами, учасники форуму також згадували про те, що Світова організація торгівлі стала дуже негнучкою і не може оперативно розв'язувати нагальні питання. Як приклад наводили регулювання e-commerce, прийняття якого зайняло понад 5 років, і то не всі члени СОТ ратифікували його.

Ще однією величезною проблемою Світової організації торгівлі зараз є система вирішення спорів, яка не працює, і яка колись вважалась однією з найбільш ефективних.

Авторка нагадує, що з грудня 2019 року Апеляційний орган припинив існування після того, як Сполучені Штати почали поступово блокувати призначення нових членів Апеляційного органу.

"В результаті, зараз навіть якщо група експертів і розглядає спір, якщо надалі подаються апеляції, рішення "підвішуються" на невизначний строк, а тому в СОТ панує атмосфера "вседозволеності та безкарності", – пояснює Анжела Махінова.

Вона зазначає, що на форумі всі погодилися, що без Світової організації торгівлі ніяк, але, на жаль, наразі немає універсального рецепта, як виправити ситуацію і вдихнути нове життя в організацію.

Багато хто говорив про необхідність зміни підходів до прийняття рішень у СОТ.

"На жаль, майже всі погоджуються, що навряд чи надалі можливий консенсус з усіх питань, адже 166 членам Світової організації торгівлі з дуже різними інтересами навряд чи вдасться домовлятися. Тому зараз активно обговорюються правила про різні варіанти заміни консенсусу або на голосування двома третинами, або простою більшістю, принаймні по окремих питаннях", – пише партнерка ЮФ Sayenko Kharenko.

Ще одним варіантом виходу з кризи, додає юристка, називають можливість укладення не multilateral agreements (обов’язкові для всіх членів СОТ), а plurilateral agreements (такі угоди будуть діяти тільки між тими членами, які їх уклали).

Авторка констатує, що на форумі не прозвучало нічого радикально нового, що дозволило б ефективно і швидко реформувати Світову організацію торгівлі.

