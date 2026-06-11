У Північній Ірландії другу ніч поспіль тривали заворушення через напад з ножем

У Північній Ірландії другу ніч поспіль спалахнули сутички між правоохоронцями та протестувальниками, обуреними нападом з використанням ножа, що стався на початку тижня.

Про це повідомляє The Gurdian, пише "Європейська правда".

Поліція застосувала водомети, щоб розігнати натовп із близько 300 протестувальників, які спалили вантажівку та кидали цеглу й пляшки з запальною сумішшю в правоохоронців.

Багато протестувальників на кільцевій розв'язці Сендіноуз (за вісім миль від Белфаста) були одягнені в темний одяг та маски для обличчя, і, як повідомляється, планували атакувати готель, в якому розміщувалися мігранти.

Демонстранти знесли садовий паркан, щоб використовувати його як барикаду та щит, а також використали шини, меблі та сміттєві баки, підпалити автівку, що належить Департаменту інфраструктури. Поліція намагалася загасити полум'я.

Натовп спробував підпалити покинутий будинок у тому ж районі, деякі з них кидали пляшки з коктейлем Молотова у поліцейські позиції.

Як повідомлялося, ввечері у вівторок у Белфасті спалахнули масштабні заворушення між протестувальниками та поліцією. Під час заворушень було підпалено будинки, автомобілі та автобус у відповідь на напад з використанням ножа. 30-річному суданцеві висунуто звинувачення у замаху на вбивство, він мав постати перед судом у середу.

Голова Лейбористської партії Британії Анна Терлі звинуватила власника платформи X Ілона Маска у нагнітанні суспільної напруженості перед заворушеннями у Північній Ірландії.

Ввечері 2 червня у британському місті Саутгемптон протести проти вбивства Генрі Новака переросли у насильницькі сутички з правоохоронцями.